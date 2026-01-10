Il Crystal Palace eliminato dalla FA Cup da una squadra di sesta divisione | sconfitta clamorosa

Il Macclesfield, squadra di sesta divisione, ha sorpreso eliminando il Crystal Palace dalla FA Cup, lasciando senza parole gli appassionati di calcio. La vittoria rappresenta un risultato storico, con John Rooney in panchina, fratello minore di Wayne Rooney. Questa sconfitta clamorosa sottolinea come, nel calcio, nulla sia scontato e ogni partita possa riservare sorprese.

