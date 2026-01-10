Il consenso di Trump e quel popolo ignorante

L’articolo analizza il consenso di Donald Trump e la sua influenza sul pubblico, evidenziando come eventi recenti, come la cattura di Nicolás Maduro in Venezuela e l’uccisione di Renee Nicole Maklin Good a Minneapolis, abbiano suscitato reazioni diverse. La rapida sequenza di queste azioni mostra le dinamiche complesse tra politica internazionale e sicurezza interna, evidenziando inoltre il ruolo dell’opinione pubblica e delle percezioni collettive in situazioni di crisi.

La sequenza è stata rapida e potenzialmente esplosiva: la cattura di Nicolás Maduro in Venezuela, annunciata come operazione di forza globale, seguita a poche ore di distanza dall'uccisione di Renee Nicole Maklin Good a Minneapolis, durante un'azione federale dell'Ice. Due eventi diversi, ma politicamente connessi. E soprattutto, due eventi che hanno messo alla prova il consenso di Donald Trump. Il verdetto dei sondaggi è netto: Trump guadagna qualcosa, ma non troppo. Già, non troppo. Molto bene. Ce n'è abbastanza per smetterla di dire che il popolo in quanto tale è stupido, ignorante, o maleducato: è tutte e tre.

Trump in crisi di consensi: la middle class pessimista per il 2026 sconta il caro-vita. E l’invasione del Venezuela spacca gli elettori - Solo un terzo degli americani approva l'operazione militare in Venezuela, mentre l'economia resta la principale preoccupazione ... ilfattoquotidiano.it

L'incontro in Florida per le “questioni sensibili” e quel che solo il popolo ucraino può decidere - Mentre Zelensky chiede un confronto diretto con Trump, la Russia continua a dire no e a bombardare, e il negoziato procede a ... ilfoglio.it

Mentre Trump punta a colpi spettacolari per mantenere consenso interno, la Cina consolida la sua influenza globale con investimenti strategici e controllo delle risorse chiave - facebook.com facebook

Una menzogna di Stato plateale e smentita dalle evidenze. Con l’omicidio di #Minneapolis la presidenza #Trump rischia molto: dopo l’iniziale consenso, le violenze e le deportazioni di #Ice non piacciono alla maggioranza degli americani x.com

