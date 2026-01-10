Il Comune ha avviato una causa legale contro due società di telefonia mobile, richiedendo il pagamento degli affitti per le antenne installate sul territorio comunale. La disputa riguarda i canoni di locazione e si inserisce in un contesto di confronto tra amministrazione e aziende del settore, evidenziando questioni legate a regolamentazioni e tariffe. La vicenda si sviluppa in un’ottica di chiarimento delle responsabilità e degli obblighi contrattuali.

Scatta la battaglia legale fra il Comune e due società di telefonia mobile sui canoni di affitto per le antenne dei cellulari. Dopo mesi di tira e molla l’Amministrazione ha deciso di passare alle vie di fatto, affidando la pratica a un legale con il mandato di adire alle vie legali. Il punto del contendere riguarda l’applicazione di una normativa nazionale che ha ridefinito i criteri economici per le concessioni di infrastrutture per le telecomunicazioni. È una questione di interpretazioni. Secondo il Comune tutti i contratti di affitto firmati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa restano validi e si devono rispettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune dichiara guerra: "Antenne, pagate l’affitto"

