Il Comune dichiara guerra | Antenne pagate l’affitto
Il Comune ha avviato una causa legale contro due società di telefonia mobile, richiedendo il pagamento degli affitti per le antenne installate sul territorio comunale. La disputa riguarda i canoni di locazione e si inserisce in un contesto di confronto tra amministrazione e aziende del settore, evidenziando questioni legate a regolamentazioni e tariffe. La vicenda si sviluppa in un’ottica di chiarimento delle responsabilità e degli obblighi contrattuali.
Scatta la battaglia legale fra il Comune e due società di telefonia mobile sui canoni di affitto per le antenne dei cellulari. Dopo mesi di tira e molla l’Amministrazione ha deciso di passare alle vie di fatto, affidando la pratica a un legale con il mandato di adire alle vie legali. Il punto del contendere riguarda l’applicazione di una normativa nazionale che ha ridefinito i criteri economici per le concessioni di infrastrutture per le telecomunicazioni. È una questione di interpretazioni. Secondo il Comune tutti i contratti di affitto firmati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa restano validi e si devono rispettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
