Il Comune di Firenze dà soldi a chi compra una macchina nuova e più ecologica Come funziona l’incentivo

Il Comune di Firenze offre incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi ed ecologici, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Questa iniziativa mira a promuovere una mobilità più sostenibile, contribuendo a un ambiente più sano e a un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Di seguito, vengono spiegati i dettagli su come funzionano gli incentivi e le modalità di partecipazione.

Firenze, 10 gennaio 2026 - Novità per chi acquista veicoli meno inquinanti. Aria più pulita e meno inquinamento vuol dire più salute e qualità della vita per i fiorentini, questo l’obiettivo di Palazzo Vecchio. E perciò sono in arrivo importanti incentivi.  Risorse per 2 milioni di euro: quando uscirà il bando. Il Comune di Firenze ha infatti approvato i nuovi bandi per cambiare le auto inquinanti per il 2026. La delibera, portata in giunta dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, contiene le linee guida e lo stanziamento di quasi 2 milioni di euro di risorse ottenute dal Ministero dell'Ambiente per dare il via ai bandi ufficiali entro la fine di gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

