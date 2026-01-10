Il Como risponde al Bologna e pareggia al 94' con il subentrato Baturina

Il Como affronta il Bologna in una sfida importante, dopo aver conquistato tre punti anche a Pisa. La squadra cerca continuità al Sinigaglia, dove ha ottenuto risultati positivi finora nel 2026. La partita si conclude con un pareggio al 94’ grazie al subentrato Baturina, confermando l’equilibrio tra le due squadre in questa stagione.

Il Como a caccia di un'altra vittoria al Sinigaglia e reduce dai 3 punti incassati anche a Pisa. Bottino pieno fin qui nel 2026 con il Bologna avversario sempre tosto in campionato. Purtroppo prima della partita ci sono da segnalare scontri tra le tifoserie. Al momento non risultano feriti.

