Il cielo è azzurro sopra Pechino

Il cielo azzurro sopra Pechino richiama un’immagine spesso associata a città con elevati livelli di inquinamento atmosferico. Sia Pechino che la Pianura Padana condividono alcuni aspetti: una popolazione numerosa, un’intensa attività industriale e sfide legate alla qualità dell’aria. Questi elementi rappresentano temi comuni che influenzano la vita quotidiana e le politiche ambientali di entrambe le aree.

Roma, 10 gennaio 2026 - Cos'hanno in comune Pechino (Beijing) e la Pianura Padana? La popolazione - circa 20 milioni di abitanti - un fitto tessuto industriale e l'inquinamento atmosferico. Su quest'ultimo punto però, la capitale cinese ha fatto passi da gigante per ridurre il livello di polveri sottili, mentre la Valle del Po è tuttora considerata tra le aree più inquinate d'Europa, con uno dei tassi di mortalità legati all'inquinamento dell'aria più elevati del continente. Oggi, il cielo sopra la capitale cinese è azzurro per buona parte dell'anno: nel 2025, Pechino ha registrato 311 giorni di qualità dell'aria buona o moderata, 21 in più rispetto all'anno passato, secondo le cifre fornite dalla municipalità la scorsa settimana.

