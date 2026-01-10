Il Chelsea osserva il trasferimento di Mateus Mane dai Wolves

Il Chelsea avrebbe avviato approfondimenti sul possibile trasferimento di Mateus Mane dai Wolves. Il giovane talento, recentemente protagonista con la maglia dei Wolves contro il Liverpool, è al centro di interesse da parte di diversi club. Questa operazione potrebbe rappresentare un passo importante nella strategia di rafforzamento del team londinese, che monitora attentamente le potenzialità del promettente centrocampista.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Mateus Mane in azione con i Wolves contro il Liverpool (foto di Jan KrugerGetty Images) Secondo quanto riferito, il Chelsea è uno dei club ad aver fatto un’inchiesta sull’ingaggio del prodigio dei Wolves Mateus Mane. Il 18enne attaccante, nato in Portogallo ma che rappresenta l’Inghilterra Under 18, ha segnato finora due gol in dieci presenze in Premier League nella sua carriera. Nonostante la sua relativa inesperienza, Mane ha fatto una vera impressione, con giocatori del calibro di Chelsea e Arsenal che si dice lo abbiano scoperto negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

