Il Centro Tecnico BM allunga il proprio roster con Giovanni Ghini
Arezzo, 10 gennaio 2026 – Il C entro Tecnico B M allunga il proprio roster con Giovanni Ghini. Cresciuto nella SBA sarà a disposizione di coach Fioravanti dalla trasferta di Casale Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo comunica con estremo piacere l’inserimento nella rosa della prima squadra di Giovanni Ghini, playmaker classe 2003 permetterà a coach Fioravanti di allungare le rotazioni a disposizione. Cresciuto nel settore minibasket e giovanile della Scuola Basket Arezzo con il quale ha raggiunto le Finali Nazionali Under 16, Giovanni ha cominciato a prendere confidenza con i campionati senior nel 2019 in Serie C, in poco tempo è diventato un punto di riferimento della squadra di coach Evangelisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
