Il Centro obesità e lipodistrofie dell’Aoup di Pisa si distingue in Europa grazie a uno studio condotto dal suo team di ricercatori. L’analisi, basata sui dati del Registro europeo sulle lipodistrofie, rappresenta un passo importante nella comprensione di queste rare patologie. L’indagine, prima nel suo genere, contribuisce a migliorare la conoscenza e la gestione delle lipodistrofie a livello internazionale.

Pisa, 10 gennaio 2025 - Un gruppo di ricercatori del Centro obesità e lipodistrofie dell’Aoup (che fa capo all’Unità operativa di Endocrinologia 1) ha condotto il primo studio che analizza i dati raccolti nel Registro europeo sulle lipodistrofie. La ricerca, che descrive il più grande gruppo di pazienti con lipodistrofia mai riportato finora, è stata pubblicata sull’European Journal of Endocrinology (primo nome Giovanni Ceccarini, Associato di Endocrinologia all’Università di Pisa) e fornisce una visione completa sulla prevalenza della malattia, come si differenziano i vari sottotipi e quali sono le complicanze più frequenti e le principali cause di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Centro lipodistrofie di Aoup protagonista in Europa

Leggi anche: Il Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista a livello europeo: la prima pubblicazione con i dati del Registro internazionale sulla malattia

Leggi anche: Accreditamento europeo per il Centro grandi ustionati dell'Aoup

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista a livello europeo: la prima pubblicazione con i dati del Registro internazionale sulla malattia; Tirocini Aoup, domande entro Febbraio; Fra Regno Unito, Usa e Genova: la ricerca di uno specializzando dell'Aoup sui problemi renali dei neonati.

Il Centro lipodistrofie di Aoup protagonista in Europa - La ricerca descrive il più grande gruppo di pazienti con lipodistrofia mai riportato finora e fornisce una visione completa sulla malattia ... lanazione.it