Il carabiniere s’è sfogato con Crosetto

L’avvocato Paolo Gallinelli commenta la condanna del vicebrigadiere Emanuele Marroccella, coinvolto in un episodio di difesa di un collega aggredito. Secondo Gallinelli, la sentenza appare severa e il suo assistito ritiene di aver agito nel rispetto del proprio dovere. La vicenda solleva questioni sulla proporzionalità delle pene e sulla tutela dei comportamenti corretti in servizio.

Parla Paolo Gallinelli, l’avvocato del vicebrigadiere Emanuele Marroccella, condannato per aver difeso un collega aggredito da un ladro: «La sentenza è stata durissima, ritiene di aver fatto solo il suo dovere. Ma è commosso dal sostegno del vostro giornale». La sottoscrizione lanciata dalla Verità Verità per aiutare il vicebrigadiere Emanuele Marroccella a pagare nel giro di pochi giorni una provvisionale di 125.000 euro ai parenti del pregiudicato siriano Jamal Badawi, ucciso dopo che aveva aggredito un collega del carabiniere il 20 settembre 2020 durante il tentativo di sventare un furto in uno stabile di Roma, «ha commosso» il mio assistito, riferisce l’avvocato Paolo Gallinelli che assieme al collega Lorenzo Rutolo assiste Marroccella. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info

