Il Cammino di San Gaudenzio a piedi da Ivrea a Novara | 4 tappe in 4 giorni per la festa patronale

Il Cammino di San Gaudenzio è un percorso a piedi che collega Ivrea a Novara, suddiviso in quattro tappe da completare in quattro giorni. In occasione della festa patronale di Novara, questa iniziativa permette di scoprire il territorio e la storia locale attraverso un cammino tranquillo e riflessivo. Un'occasione per unire spiritualità, natura e tradizione in un'esperienza che valorizza il patrimonio culturale della zona.

Torna anche quest'anno, in occasione della festa patronale di Novara, l'appuntamento con il Cammino di San Gaudenzio.Per il quarto anno consecutivo, infatti, l'associazione novarese Amici di Santiago anni, percorrerà a piedi il cammino di San Gaudenzio, che parte da Ivrea e arriva aNovara in 98.

