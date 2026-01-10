L'inverno che si avvicina si presenta come un periodo caratterizzato da condizioni climatiche più miti del normale, un fenomeno confermato anche da Coldiretti Lucca a livello nazionale. Questa tendenza può avere ripercussioni sulla produzione agricola, richiedendo attenzione e adattamenti da parte degli agricoltori. Confrontarsi con un inverno più caldo rappresenta una sfida crescente per il settore, che deve monitorare attentamente gli effetti di queste variazioni climatiche.

Contrariamente alle temperature esterne, quello che si preannuncia sarà un inverno “caldo”. A prometterlo è Coldiretti Lucca facendo propria la linea nazionale. La mobilitazione attende gli agricoltori alla lotta e il presidente Andrea Elmi esplicita quelli che sono gli scogli da superare. Quali sono i temi per i quali vi battete da tempo? "Dalla protesta in Piazza del Giglio dello scorso 6 novembre per chiedere alle istituzioni di applicare urgentemente le misure per il contenimento del virus della peste suina veicolata dai cinghiali, una bomba a orologeria per il settore della suinicoltura e non solo, alla grande mobilitazione di Bruxelles dello scorso 18 dicembre al grido “senza i contadini non si governa” contro i tagli alla Politica Agricola Comune ed il Mercosur, l’accordo di libero scambio con i paesi del Sud America in discussione proprio in queste ore, dalla “gabella” dei dazi americani alla battaglia delle battaglie sulla trasparenza degli alimenti e la sicurezza alimentare, non solo in Italia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ‘caldo inverno‘ di Coldiretti. Tutti i fronti aperti per l’agricoltura

