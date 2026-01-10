Il cacciatorpediniere russo Severomorsk nel Mediterraneo per scortare due cargo | la NATO in allerta
Il cacciatorpediniere russo Severomorsk è entrato nel Mar Mediterraneo per scortare un convoglio navale, segnando un’ulteriore presenza militare di Mosca nella regione. Questa mossa, secondo analisti e fonti militari, evidenzia l’intenzione della Russia di tutelare le proprie rotte logistiche e mantenere una presenza strategica in un’area cruciale per gli equilibri geopolitici. La NATO rimane in allerta per monitorare la situazione.
Un cacciatorpediniere russo della Marina Militare, il Severomorsk, è entrato nelle acque del Mar Mediterraneo accompagnando un convoglio navale russo, una mossa che – secondo fonti militari e analisti – segnala una crescente volontà di Mosca di proteggere le proprie linee logistiche e proiettare presenza navale in una delle aree marittime più strategiche del pianeta. Il gruppo è composto da due navi cargo battenti bandiera russa, MYS Zhelaniya e la Sparta IV. Il Severomorsk, unità di superficie dotata di capacità di sorveglianza e difesa avanzate, è impiegato qui in missione di scorta, un compito insolito per un’unità di questo tipo se non in condizioni di aumento delle tensioni e vigilanza contro potenziali minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
