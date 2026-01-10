Il business dei Pokémon

Il mondo dei Pokémon si è trasformato in un mercato di grande interesse, superando molte altre forme di investimento come criptovalute e arte digitale. Negli ultimi anni, alcuni oggetti da collezione legati ai Pokémon hanno registrato rendimenti significativi, attirando l’attenzione di investitori e appassionati. In questo contesto, è importante analizzare i fattori che contribuiscono a questa crescita e le opportunità offerte dal settore.

Altro che criptovalute o arte digitale. C'è un investimento che in questi anni ha reso più di Wall Street. Si tratta delle carte Pokémon che dal 2004 a oggi hanno registrato una crescita di quasi il 4 mila per cento pur non essendo quotate e non staccando dividendi. Alcune, comprate 20 anni fa per pochi dollari, oggi hanno raggiunto lo stesso valore di un attico in una grande città o di un'auto di lusso. E per questo un collezionista professionista parlando al Times ha detto che sono l'equivalente dell'arte moderna. L'economia dei Pokémon è un business multi-miliardario che si basa su tantissimi prodotti.

