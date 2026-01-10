Il 10 gennaio 2016 il mondo si svegliò senza David Bowie Dieci anni dopo lo cerchiamo ancora tra le stelle

Il 10 gennaio 2016, il mondo ha perso una delle figure più influenti della musica contemporanea: David Bowie. Dieci anni dopo, la sua presenza rimane viva nei ricordi e nelle stelle che ha ispirato. La sua eredità continua a influenzare artisti e appassionati, mantenendo vivo il suo spirito innovativo e la sua capacità di sorprenderci ancora oggi.

Esattamente dieci anni fa, il 10 gennaio 2016, il mondo si svegliava con una notizia che sembrava scritta da lui stesso: David Bowie, il "Duca Bianco" del rock, se n'era andato. Non con un lento e prevedibile declino, ma con un'uscita di scena improvvisa, teatrale, quasi cinematografica – come se avesse voluto dirigere anche il proprio sipario finale. Due giorni prima, l'8 gennaio, aveva compiuto 69 anni e regalato all'universo il suo ultimo capolavoro e testamento artistico, Blackstar, album registrato dopo la diagnosi di cancro al fegato. Nessuno lo sapeva. O quasi nessuno. Il cancro che lo stava consumando da diciotto mesi era rimasto un segreto gelosamente custodito, condiviso solo con la famiglia e pochissimi collaboratori.

