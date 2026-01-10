Ieri in Campania | nel Sannio trovati senza vita due anziani

Ecco un riepilogo delle principali notizie di ieri in Campania, venerdì 9 gennaio 2026. Nella provincia di Avellino, si è verificato un incidente in cui una donna è stata investita da un veicolo e il conducente si è successivamente allontanato. Inoltre, nel Sannio sono stati trovati senza vita due anziani. Questi eventi segnano l’attenzione su questioni di sicurezza e patrimonio sociale nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 9 gennaio 2026 Avellino – Investe una donna e poi scappa. Il grave episodio si è verificato nella mattinata di venerdì ad Avellino, dove a Piazzetta Peurgini una 57enne intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, è stata travolta da un’auto. ( LEGGI QUI ) Benevento – Tragedia ieri sera a Guardia Sanframondi. Due persone, due anziani sono stati ritrovati prive di vita all’interno di un piccolo laghetto di un’area picnic. ( LEGGI QUI ) Caserta – Ha preso il via ieri, presso la sala “De Sica” dell’Hotel Europa Art di Via Roma a Caserta, il ciclo di incontri pubblici in Terra di Lavoro del Comitato per il Sì al Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura, SìSepara, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: nel Sannio trovati senza vita due anziani Leggi anche: Giallo nel Sannio, marito e moglie trovati senza vita in un laghetto artificiale Leggi anche: Drammi della solitudine a Roma. Due anziani trovati senza vita in casa, erano morti da giorni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Regione Campania. Il presidente Fico ha incontrato i componenti della nuova Giunta; Maltempo: neve nel Sannio, raffiche e mareggiate sulla costa; Vento forte, scatta l’allerta meteo nel Sannio; Neve sulla Campania, scuole chiuse in alcuni comuni in Irpinia e nel Sannio. Caccia ai veleni, trovati altri rifiuti tombati nel Sannio - Niente di particolarmente pericoloso e di radioattivo è emerso dagli scavi effettuati ieri mattina a Sant'Agata dei Goti in un altro sito ai confini tra Capellini e Palmentata. ilmattino.it Ieri prima conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Campania. A seguire riunione del gruppo di Fratelli d’Italia per un esame attento della situazione politica regionale, una grande squadra al lavoro per la nostra regione. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.