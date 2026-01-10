I tanti mi ammazzo | la fragilità delle nuove generazioni e le incognite per il futuro

"Mi ammazzo". Parole pesanti, soprattutto se a pronunciarle sono dei giovanissimi. Gesti, dimostrativi o meno, che fanno riflettere. Una di queste vicende è accaduta nei giorni scorsi in un Comune della provincia di Brindisi, con mobilitazione di forze dell'ordine e sanitari. Non è stata data. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

