I super ricchi in dieci giorni hanno già prodotto inquinamento a sufficienza per tutto il 2026

Nel 2026, l’1% più ricco della popolazione mondiale ha prodotto in soli dieci giorni emissioni di CO2 equivalenti a quelle che ogni persona può generare in un anno per limitare il riscaldamento globale. Questa disparità evidenzia come le azioni di pochi possano avere un impatto significativo sul clima, sottolineando l’urgenza di affrontare il problema delle emissioni e promuovere comportamenti più sostenibili.

Nel 2026, l'1% più ricco della popolazione mondiale ha già raggiunto la quantità di emissioni di CO2 che ciascuna persona al mondo può produrre in un anno per tenere il surriscaldamento globale entro la soglia di sicurezza. Lo 0,1% dei più ricchi, invece, ci ha messo appena tre giorni a raggiungere quel livello. Lo ha denunciato Oxfam. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Le famiglie italiane sono più povere di quindici anni fa: ci hanno guadagnato pochi super ricchi Leggi anche: L’audizione al Parlamento Ue: “Le vecchie patrimoniali hanno fallito. Ma tassare i super ricchi si deve e si può: ecco come” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vita da «nanny», le tate dei super ricchi di Milano: inglese perfetto, lavoro nel weekend, stipendio di 4 mila euro al mese. «La candidata ideale? Sa nuotare e sciare»; L'Italian Style guida le scelte abitative dei super ricchi nel mondo; La California vuol tassare i super-ricchi e Silicon Valley si spacca: Page e Thiel pronti all’addio; Parlano le tate dei super ricchi di Milano: «Ho rinunciato a una famiglia mia per crescere i figli degli altri. Ma quando lascio un bambino sto malissimo. I super ricchi in dieci giorni hanno già prodotto inquinamento a sufficienza per tutto il 2026 - Nel 2026, l'1% più ricco della popolazione mondiale ha già raggiunto la quantità di emissioni di CO2 che ciascuna persona al mondo può produrre in ... fanpage.it

L'1% più ricco ha esaurito il bilancio di carbonio per il 2026 in 10 giorni, avvertono gli esperti - Clima: pressione sui governi a vietare beni di lusso ad alta intensità di carbonio e a tassare i profitti dei combustibili fossili per rispettare gli obiettivi climatici. msn.com

10 giorni, e l'1% ricco ha già esaurito la quota di emissioni 2026. Per lo 0,1% ricchissimo, ne son bastati tre - A metterlo nero su bianco è un’analisi di Oxfam che riapre la questione del divario climatico: chi emette di più non è chi paga il ... msn.com

Da non credere. La destra esulta perché alcuni super ricchi decidono di venire in Italia perché così pagano meno tasse. Mentre festeggiano questi importantissimi e fondamentali traguardi, ogni anno oltre 100mila giovani italiani se ne vanno all’estero in cerca - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.