I sindacati a Trenord | La nostra incolumità non è un optional Si rispetti il contratto

I sindacati di Trenord richiamano l’azienda alla piena attuazione del piano di sicurezza previsto dal contratto di servizio, sottolineando che la tutela dell’incolumità dei lavoratori non può essere considerata un elemento facoltativo. La sicurezza sul lavoro rappresenta un obbligo contrattuale che deve essere rispettato per garantire un ambiente di lavoro protetto e conforme alle normative vigenti.

"La sicurezza non è uno slogan, è un obbligo contrattuale: Trenord attivi subito il piano di sicurezza previsto dal contratto di servizio ". A chiederlo sono le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Fast e Faisa-Cisal. "Negli ultimi mesi – spiegano le organizzanzioni sindacali in una nota congiunta – le aggressioni, gli episodi di violenza e le situazioni di rischio nei confronti del personale Trenord sono aumentati in modo evidente. Chi lavora sui treni e nelle stazioni non può continuare a pagare il prezzo della mancanza di presìdi adeguati". Da qui il richiamo al contratto di servizio: "Nel contratto si prevede di adottare un piano operativo di sicurezza e controlleria; un’azione coordinata di forze dell’ordine, polizia ferroviaria e polizia locale; il coinvolgimento del personale di bordo e di stazione; una formazione specifica; una controlleria strutturata; il ricorso a strumenti tecnologici, ma anche l’individuazione di obiettivi misurabili sul contrasto ad aggressioni e violenze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

