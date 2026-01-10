I ritratti di Cesarina Gerunzi con il peso di un sofferto ’900.

Cesarina Gerunzi, nata a Fano nel 1890, è una figura significativa del ’900 italiano. Figlia di Egisto Gerunzi, docente di greco e latino, la sua vita si è svolta tra diverse città italiane, tra cui Arpino, Fermo, Siena e Firenze. I suoi ritratti riflettono un percorso di vita segnato da cambiamenti e riflessioni, offrendo uno sguardo intimo su un secolo di trasformazioni sociali e culturali in Italia.

Calegari Franca* Cesarina Gerunzi è nata a Fano nel 1890. Suo padre Egisto Gerunzi era professore di greco e latino al liceo classico della città, dove Cesarina non rimase a lungo perché i trasferimenti paterni la portarono in altre città da Arpino a Fermo a Siena a Firenze. In quest’ultima città dopo il Ginnasio ha frequentato l’Accademia di Belle Arti dove ha avuto Giovanni Fattori come insegnante di figura, ma Cesarina ricorderà poi in alcuni suoi scritti dal 1960 al 1970 che Fattori già anziano veniva raramente in Accademia, controllava i bozzetti dal vero degli alunni, poneva il visto e non aveva molta fiducia nelle alunne donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

