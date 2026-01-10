Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Colognola ai Colli dopo aver tagliato con il flessibile i pali della luce sopra la sua proprietà. La richiesta di intervento è partita dalla sindaca Giovanna Piubello, che ha segnalato il fatto ai carabinieri. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto venerdì 9 gennaio intorno alle 10, portando all'arresto dell'uomo per danneggiamento aggravato.

È stata la stessa sindaca di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, a chiedere l'intervento dei carabinieri intorno alle ore 10 di venerdì 9 gennaio, portando così all'arresto di un 36enne del posto per danneggiamento aggravato. Il primo cittadino infatti stava transitando da via Strà, quando ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Operaio si taglia il collo con un flessibile mentre lavora sulla Statale 36: è grave

Leggi anche: L'amore è cieco - Italia, Ludovica Cappello: «Con Davide ci sono cascata: lui era fidanzato prima, durante e dopo il programma. Non era lì per trovare la sua futura moglie, ha solo finto. Ora l'ho bloccato sui social»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Posso incatenare la bici a un palo della luce?; Pirati della strada tutti individuati grazie al sistema di videosorveglianza; Promenade Nizza-Lingotto, più luce e sicurezza: ora si chiedono telecamere e pattugliamenti; I pali della luce cadono a Bardhosh, bloccando la strada.

I pali della luce secondo lui sono sopra la sua proprietà e li taglia con il flessibile: segnalato dal sindaco e arrestato - È stata la stessa sindaca di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, a chiedere l'intervento dei carabinieri intorno alle ore 10 di venerdì 9 gennaio, portando così all'arresto di un 36enne del posto ... veronasera.it