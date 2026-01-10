I medici hanno diritto a condizioni di lavoro dignitose
I medici italiani affrontano sfide significative, tra cui carichi di lavoro elevati, salari non corrispondenti e rischi di aggressioni. Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, sottolinea la necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose per tutelare la salute e la sicurezza di chi opera nel settore sanitario. Un intervento che richiama l’attenzione sulla tutela dei professionisti e sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.
Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed: "Carichi di lavoro insostenibili, stipendi non adeguati, aggressioni e cause".
