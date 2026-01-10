I leoni di Persia alzano la loro spada
I leoni di Persia alzano la loro spada rappresenta un momento di decisione importante. La scelta di agire ora o attendere ulteriormente può influenzare il corso degli eventi. Questo processo richiede pazienza e dedizione, poiché ogni passo è determinante. Saper valutare il momento giusto è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati, mantenendo sempre un approccio equilibrato e ponderato.
L a conclusione può avvenire adesso, o tenerci col fiato sospeso settimane. È un gioco che richiede pazienza e impegno. Si tratta di liberare l'Iran dalla peggiore fra le oppressioni. Sarebbe una svolta fondamentale come la caduta del muro di Berlino: vedrebbe il disarmo di metà del mondo terrorista, gli Hezbollah, gli Houthi, Hamas, le propaggini africane e sudamericane. Sarebbe un colpo a Putin, alla Cina, al potere di Erdogan, alle spurie alleanze del Qatar. Israele sarebbe infine salvo dal peggiore assedio, l'Occidente dalla promessa al Mahdi di una rivoluzione islamista che domini il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Valentina Persia parla del fratello a cui è molto legata: tra le lacrime, rivela il loro rapporto speciale
Leggi anche: Gb, coppia di leoni asiatici arriva allo zoo di Chester: eccoli mentre esplorano la loro nuova casa
I leoni di Persia alzano la loro spada - Sono grandi, gli iraniani: al buio, con l'elettricità e internet tagliati, affamati e senza armi, mentre i basiji fanno decine di morti, occupano intere province, distruggono le statue di Suleimani, d ... ilgiornale.it
Nuova settimana, nuova rassegna stampa a Leonifiles – Le Cronache! 1/4 Oggi parliamo di: IRAN Le proteste oggi riguardano l'inflazione, ma anche i disastri ambientali sempre più frequenti. Gli iraniani non hanno reagito alla sconfitta con Israele come il regi x.com
Buon venerdì Collezione Peggy Guggenheim Palazzo Venier dei Leoni Dorsoduro 701 3) parte Sto ancora esplorando il Peggy Guggenheim Collection e Guggenheim Foundation, non riesco a smettere di meravigliarmi! Ogni angolo è pieno di c - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.