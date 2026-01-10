I leoni di Persia alzano la loro spada rappresenta un momento di decisione importante. La scelta di agire ora o attendere ulteriormente può influenzare il corso degli eventi. Questo processo richiede pazienza e dedizione, poiché ogni passo è determinante. Saper valutare il momento giusto è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati, mantenendo sempre un approccio equilibrato e ponderato.

L a conclusione può avvenire adesso, o tenerci col fiato sospeso settimane. È un gioco che richiede pazienza e impegno. Si tratta di liberare l'Iran dalla peggiore fra le oppressioni. Sarebbe una svolta fondamentale come la caduta del muro di Berlino: vedrebbe il disarmo di metà del mondo terrorista, gli Hezbollah, gli Houthi, Hamas, le propaggini africane e sudamericane. Sarebbe un colpo a Putin, alla Cina, al potere di Erdogan, alle spurie alleanze del Qatar. Israele sarebbe infine salvo dal peggiore assedio, l'Occidente dalla promessa al Mahdi di una rivoluzione islamista che domini il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

