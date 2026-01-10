I ladri in casa di Stefania Orlando | Da quella notte non riesco più a dormire da sola

Recentemente, Stefania Orlando ha vissuto un episodio inquietante, quando una banda di ladri è entrata nella sua abitazione alla Balduina mentre era presente. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla conduttrice, influendo sulla sua serenità e sul suo sonno. L’accaduto sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per tutelare la propria casa e il proprio benessere.

La conduttrice televisiva Stefania Orlando ha ricevuto una visita inaspettata nei giorni scorsi. Una banda di ladri è entrata in casa sua alla Balduina mentre lei era in casa. «Hanno rubato la mia libertà: ora non riesco più a dormire da sola», racconta oggi in un’intervista al Messaggero. Si sente «ancora molto scossa. È stata un’esperienza terribile». Tutto è accaduto «tra l’1 e il 2 gennaio. Stavo dormendo tranquilla nella mia camera quando sono stata svegliata da una serie di rumori, come se qualcuno stesse battendo su dei tubi metallici. Ho pensato che fossero i condomini del piano di sopra, tanto che mi sono detta “domani gli chiedo di fare più piano” e ho continuato a dormire». 🔗 Leggi su Open.online

