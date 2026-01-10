I 5 Stelle vogliono epurare Tommaso Cerno dalla Rai
I parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai hanno avanzato una richiesta di sospensione della collaborazione di Tommaso Cerno, direttore de
I parlamentari M5S in Vigilanza Rai chiedono di bloccare la collaborazione del direttore de "Il Giornale" Tommaso Cerno con Domenica In. Insomma, il bavaglio rosso prova a intervenire per fermare chi osa riportare notizie scomode come quella sul caso dei dossier Bellavia-Report. «Nelle ultime settimane Il Giornale ha pubblicato articoli fortemente lesivi della reputazione della trasmissione Rai Report, del conduttore Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori, basati su accuse di "dossieraggio" prive di riscontri probatori», sostengono. «Per questi motivi - aggiungono - è stata depositata un'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai per verificare la compatibilità di tali condotte con il codice etico dell'Azienda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: “Fascistello, vada a lucidare le molotov”, “La insulto col suo cognome, Cerno! Cerno! Cerno!”: scoppia la rissa su Rete 4 tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi
Leggi anche: Dolores Bevilacqua, chi è la senatrice dei 5 Stelle che ha attaccato Tommaso Cerno
I 5 Stelle vogliono epurare Tommaso Cerno dalla Rai - I parlamentari M5S in Vigilanza Rai chiedono di bloccare la collaborazione del direttore de "Il Giornale" Tommaso Cerno con Domenica In. iltempo.it
Eccomi qui per voi, con un sacco pieno di stelle… perché ogni sogno merita di brillare Per chi non ci conosce ancora, la prima stella è una prima esperienza gratuita per bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo equestre. Scriveteci in privato - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.