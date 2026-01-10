I parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai hanno avanzato una richiesta di sospensione della collaborazione di Tommaso Cerno, direttore de

I parlamentari M5S in Vigilanza Rai chiedono di bloccare la collaborazione del direttore de "Il Giornale" Tommaso Cerno con Domenica In. Insomma, il bavaglio rosso prova a intervenire per fermare chi osa riportare notizie scomode come quella sul caso dei dossier Bellavia-Report. «Nelle ultime settimane Il Giornale ha pubblicato articoli fortemente lesivi della reputazione della trasmissione Rai Report, del conduttore Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori, basati su accuse di "dossieraggio" prive di riscontri probatori», sostengono. «Per questi motivi - aggiungono - è stata depositata un'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai per verificare la compatibilità di tali condotte con il codice etico dell'Azienda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I 5 Stelle vogliono epurare Tommaso Cerno dalla Rai

Leggi anche: “Fascistello, vada a lucidare le molotov”, “La insulto col suo cognome, Cerno! Cerno! Cerno!”: scoppia la rissa su Rete 4 tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi

Leggi anche: Dolores Bevilacqua, chi è la senatrice dei 5 Stelle che ha attaccato Tommaso Cerno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I 5 Stelle vogliono epurare Tommaso Cerno dalla Rai - I parlamentari M5S in Vigilanza Rai chiedono di bloccare la collaborazione del direttore de "Il Giornale" Tommaso Cerno con Domenica In. iltempo.it