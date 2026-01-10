Ho un’anima da esploratrice la mia famiglia non capisce Non rinunciare mai | è l’esperienza più bella
Caterina, spesso l’anima dell’esploratrice si manifesta in modo personale, anche se la famiglia può non comprenderla appieno. La passione per i viaggi e le nuove esperienze accompagna molte persone nel percorso di scoperta di sé. Non bisogna mai rinunciare a ciò che si sente nel cuore, perché ogni viaggio e ogni storia contribuiscono a un’esperienza unica e preziosa.
Ciao Caterina, sono Mariasole, una ragazza di 26 anni appassionata di viaggi, mondi da scoprire e storie da raccontare. Ti scrivo per raccontarti ciò che mi succede ogni volta che, insieme agli amici, decido di partire per un viaggio un po’ lontano da casa, verso una meta più o meno esotica. Tutto inizia nel momento in cui lo comunico ai miei genitori. Immediatamente sento frasi come: "Ma che vai a fare in questi posti?", "Non sai nemmeno dove vai", accompagnate sempre da un sottofondo di ansia e disapprovazione. Ogni volta la stessa storia: io che cerco di convincerli, loro che mi trasmettono preoccupazione e angoscia prima della partenza (anche se, alla fine, sì, sono abbastanza grande da poter decidere autonomamente cosa fare, anche senza il loro "sì"). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
