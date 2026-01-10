‘Ho provato a rianimarla’ | Jacques Moretti ricostruisce il rogo del Constellation l’ammissione sulla porta bloccata

Jacques Moretti rivela dettagli sull’incendio al bar Le Constellation, avvenuto la notte del 31 dicembre e che ha causato numerose vittime. Durante l’interrogatorio, ha ammesso di aver cercato di rianimare una persona, offrendo nuove prospettive sull’accaduto. L’indagine si concentra ora sui fattori che hanno contribuito alla tragedia, tra cui la porta bloccata e le circostanze che hanno impedito l’evacuazione tempestiva.

L'interrogatorio e le ammissioni di Jacques Moretti. L'inchiesta sull'incendio che la notte del 31 dicembre ha devastato il bar Le Constellation, causando 40 morti e 116 feriti, entra in una fase cruciale. Secondo quanto riferito dalla Rts, Jacques Moretti, proprietario del locale, avrebbe ammesso davanti agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato era bloccata dall'interno e che la schiuma fonoassorbente del soffitto, risultata determinante nella propagazione dell'incendio, era stata sostituita da lui stesso. Rivelazioni che potrebbero portare la Procura a una pesante riqualificazione dei reati contestati.

