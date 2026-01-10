Hellas Verona - Lazio le probabili formazioni | Quasi tutti a disposizione di Zanetti

Il match tra Hellas Verona e Lazio si disputa domenica alle ore 18 allo stadio Bentegodi, inaugurando il girone di ritorno della Serie A. Entrambe le squadre si presentano con le probabili formazioni quasi al completo, offrendo un confronto che si preannuncia equilibrato. La partita rappresenta un’importante occasione per entrambe per consolidare le rispettive posizioni in classifica e proseguire il cammino nel campionato.

Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A e la ventesima giornata vede l'Hellas Verona sfidare la Lazio allo stadio Bentegodi alle ore 18 di domenica. Terz'ultimi in classifica, tre punti lontani da chi li precede e con una partita in meno, i gialloblu hanno più di un motivo per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Como - Hellas Verona, le probabili formazioni | Zanetti perde Nunez

Leggi anche: Hellas Verona - Inter, le probabili formazioni | Zanetti perde Serdar

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hellas Verona-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Hellas Verona-Lazio: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Probabili formazioni Verona-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Giovane, Orban, Taylor, Noslin e Pedro; Serie A: Verona-Lazio in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni.

Verona-Lazio, 20ª giornata Serie A: orario, formazioni e dove vederla - Al Bentegodi il Verona terzultimo sfida la Lazio in cerca di riscatto. lifestyleblog.it