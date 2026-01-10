Guberland | il gioco da tavolo che insegna l' educazione finanziaria a scuola
Guberland è un gioco da tavolo innovativo, pensato per insegnare educazione finanziaria a studenti delle scuole medie di Brescia. Attivo in via sperimentale, il progetto mira a offrire ai giovani strumenti pratici per comprendere meglio il mondo della gestione economica. Promosso da Guber Banca, rappresenta un’opportunità educativa complementare alle attività scolastiche tradizionali, contribuendo a sviluppare competenze finanziarie in modo coinvolgente e formativo.
Bimbi e ragazzi bresciani di nuovo sui banchi dopo le vacanze natalizie, ma con una bella novità: attivato in via sperimentale in alcune scuole medie della città, sta già facendo parlare di sé il progetto "Guberland", iniziativa di educazione finanziaria promossa da Guber Banca e rivolta alle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: L’app che insegna l’educazione finanziaria agli adolescenti
Leggi anche: Story Doing: educazione finanziaria a scuola tra gioco, peer-to-peer e cittadinanza attiva
Guberland: il gioco da tavolo che insegna l'educazione finanziaria a scuola - Bimbi e ragazzi bresciani di nuovo sui banchi dopo le vacanze natalizie, ma con una bella novità: attivato in via sperimentale in alcune scuole medie della città, sta già facendo parlare di sé il prog ... bresciatoday.it
Il nuovo anno inizia con la pubblicazione di un gioco didattico dedicato all’educazione finanziaria… siete impazienti di scoprire di più Aspettate il prossimo “In gioco con papà” e chissà… #giocareèunacosaseria #educazionefinanziaria #formazione #ingioco - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.