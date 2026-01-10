Il Gubbio si prepara a tornare in campo dopo una pausa di tre settimane. La squadra rossoblù è concentrata e pronta a disputare la partita di domani, con calcio d’inizio alle 17. L’obiettivo è ottenere punti importanti in un momento di ripresa, affrontando la sfida con determinazione e concentrazione.

Dopo tre settimane, anche per il Gubbio è di nuovo, finalmente, vigilia di matchday. Domani (calcio d’inizio ore 17.30) i rossoblù torneranno infatti in campo al Riviera delle Palme per la seconda giornata del girone di ritorno contro la Sambenedettese. La squadra marchigiana sta attraversando un momento di grandi difficoltà: la vittoria in campionato manca dal 4 ottobre (0-2 sul campo della Torres) e da lì sono arrivate sei sconfitte e 5 pareggi, esclusa la vittoria sull’Ascoli e la sconfitta con l’Union Brescia entrambe in Coppa Italia di Serie C. Non è un caso, infatti, che tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre è stato esonerato lo storico allenatore Ottavio Palladini, sostituito con il giovane Filippo D’Alesio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, si torna in campo. Rossoblù a caccia di punti

Leggi anche: La Pianese va a caccia di punti. Ostacolo Gubbio. Carica Birindelli: "Massima determinazione"

Leggi anche: Il Gubbio torna in campo. Super-partita a Ravenna

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gubbio, si torna in campo. Rossoblù a caccia di punti - 30) i rossoblù torneranno infatti in campo al Riviera delle Palme per la seconda gio ... msn.com