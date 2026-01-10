Guardia Sanframondi marito e moglie trovati morti in un laghetto | il giallo della passeggiata sotto la pioggia
A Guardia Sanframondi, nel Beneventano, una coppia è stata trovata senza vita in un laghetto, suscitando grande sgomento nella comunità. La vicenda, avvenuta durante una passeggiata sotto la pioggia, è al centro di un’inchiesta che cerca di chiarire le cause di questa tragedia improvvisa. Restano ancora molte domande senza risposta, mentre le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto.
Cosa è successo a Guardia Sanframondi. Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito Guardia Sanframondi, nel Beneventano. Michele Pelosi, 84 anni, e la moglie Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni, sono stati trovati senza vita all’interno di un piccolo laghetto in località Pineta, a poche centinaia di metri dalla loro abitazione. I due coniugi si erano allontanati da casa nel pomeriggio, in una giornata segnata da pioggia intensa e temperature rigide, senza fare ritorno. L’allarme è stato lanciato dai familiari in serata. Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse nel peggiore dei modi: i carabinieri hanno individuato i corpi nell’invaso d’acqua situato nei pressi di un’area picnic. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
