Grifone alla prova umbra In campo rientra Sabelli

Il Grosseto, capolista del campionato, si prepara alla trasferta di Foligno nella seconda giornata del girone di ritorno. Con il rientro di Sabelli dopo la squalifica e senza Della Latta e Fiorani, ancora infortunati, la squadra affronta l’impegno domani alle 14:30. La partita rappresenta un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica in un contesto di stagione articolato e competitivo.

CALCIO Con il rientrante Sabelli dopo la squalifica, senza Della Latta e Fiorani, il primo passato alla Pistoiese ed il secondo ancora infortunato, il Grosseto, capolista incontrastato, si accinge ad affrontare, nella seconda giornata del girone di ritorno, la trasferta di Foligno dove domani, inizio alle 14,30. sul terreno dello stadio "Enzo Blasone" affronta i biancoazzurri di mister Manni che si trovano al quinto posto in classifica e hanno ambizioni di entrare nella griglia dei playoff. Il tecnico Indiani, quindi, per la zona di centrocampo torna ad avere nuove soluzioni anche se la scelta del 'trio centrale' dovrebbe cadere su Sacchini, Sabelli, Bacciardi.

