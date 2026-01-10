Greenland’s parliament will bring forward meeting to discuss US threats party leaders say

Il parlamento della Groenlandia ha deciso di anticipare una riunione per affrontare le recenti minacce provenienti dagli Stati Uniti. La convocazione, richiesta dai leader dei principali partiti, mira a valutare le possibili risposte e a definire una posizione comune sulla questione. La discussione si svolgerà in un momento di crescente attenzione internazionale, sottolineando l’importanza di un dialogo stabile e responsabile.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.