Greenland’s parliament will bring forward meeting to discuss US threats party leaders say
Il parlamento della Groenlandia ha deciso di anticipare una riunione per affrontare le recenti minacce provenienti dagli Stati Uniti. La convocazione, richiesta dai leader dei principali partiti, mira a valutare le possibili risposte e a definire una posizione comune sulla questione. La discussione si svolgerà in un momento di crescente attenzione internazionale, sottolineando l’importanza di un dialogo stabile e responsabile.
OSLO, Jan 10 (Reuters) - Greenland's parliament will bring forward a meeting to discuss its response to U.S. threats to take control of the Arctic island, the leaders of
Meloni rules out U.S. military move on Greenland Europe acted fast amid rising tensions, says #Italy's prime minister, stressing that decisions on #Greenland of this magnitude must involve #NATO. Giorgia #Meloni warns a U.S. military takeover "would benefit - facebook.com facebook
