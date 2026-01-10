Gran Sasso imponente distacco di neve dal Corno Grande

Un distacco di neve si è verificato sul versante sopra la Valle Siciliana e l'Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo. L'evento riguarda l'area del Corno Grande, punto più elevato del massiccio del Gran Sasso. La situazione è sotto controllo e non si registrano feriti. Le autorità monitorano costantemente la zona per valutare eventuali rischi e garantire la sicurezza delle persone nelle vicinanze.

Imponente slavina si stacca dal Gran Sasso: nessun ferito.

