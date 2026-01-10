Governor of Russia’s Belgorod region says 600,000 without power heat or water after Ukrainian strike
Il governatore della regione di Belgorod, in Russia, ha riferito che circa 600.000 persone sono rimaste senza energia, riscaldamento e acqua a seguito di un attacco ucraino. La regione confina con l’Ucraina e l’incidente ha causato gravi disagi alla popolazione locale. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze dell’attacco.
MOSCOW, Jan 10 (Reuters) - The governor of Russia's Belgorod region, which borders Ukraine, said on Saturday that 600,000 residents were without electricity, heating and .
