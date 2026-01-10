Governo Schlein | no Lega su Mercosur smonta favoletta Meloni destra è divisa su tutto

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato la posizione della Lega sul Mercosur, definendola una “favoletta” utilizzata per nascondere le divisioni all’interno del governo. Dopo l’approvazione dell’accordo, la Lega ha annunciato che non voterà la ratifica in Parlamento, evidenziando la frammentazione della destra italiana su questa e altre questioni politiche.

Roma, 10 gen. (askanews) – “Una favoletta usata per coprire le spaccature nel governo. Mezz’ora dopo l’approvazione del Mercosur, la Lega è uscita per dire che non voterà la ratifica in Parlamento. Sono molto divisi su tutto: dalla politica estera alla manovra. Il tentativo di raccontarsi che vanno d’amore e d’accordo non è più credibile”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, sulla stabilità del Governo Meloni rivendicata dalla premier come valore in piu’ nazionale assicurato dalla alleanza di centrodestra da lei guidata, con Salvini e Tajani “È incredibile – afferma Schlein a Repubblica sulla conferenza stampa 2026 di Giorgia Meloni- come in tre ore di risposte ai giornalisti non sia riuscita a dire una sola parola sulla questione sociale, sulle maggiori preoccupazioni degli italiani che sono la sanità pubblica e il caro vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

