Goodhairday | Nicole Kidman hairpedia vivente di teste all' ultimo trend

Goodhairday presenta Nicole Kidman come icona di stile e tendenza nel mondo dei capelli. La sua evoluzione stilistica, dai riccioli ginger degli anni ’80 alle attuali acconciature, riflette un percorso di continuità e rinnovamento. Un esempio di come le mode ritornino con eleganza, mantenendo intatta la sua distintiva cifra di bellezza. Una testimonianza di come la cura e l’attenzione ai dettagli possano esprimere personalità e stile senza mai perdere di vista la semplicità.

Certi hairlook finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così Nicole Kidman traccia il suo cerchio della bellezza in fatto di capelli, una storia che comincia con una cascata di riccioli ginger alla fine degli anni ‘80, che attraversa acconciature di ogni sorta, e che firma adesso l'ultimo capitolo con un back to the curls. E la sua chioma è già tra le più belle del 2026 appena iniziato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Goodhairday: Nicole Kidman, hairpedia vivente di teste all'ultimo trend Leggi anche: Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato Leggi anche: Nicole Kidman vorrebbe diventare amica di Lily Allen, o almeno pranzarci insieme

