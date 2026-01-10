Golden Globes | la notte che inaugura l’anno e detta le regole del desiderio

I Golden Globes rappresentano un momento di riflessione e anticipazione nel mondo dello spettacolo, segnando l’inizio di un nuovo anno e influenzando le tendenze del desiderio. Questa cerimonia, che premia sia il cinema sia la televisione, si distingue per il suo ruolo di rito di passaggio, offrendo uno sguardo sulle nuove proposte e sugli artisti emergenti. Un appuntamento che, oltre a celebrare il talento, definisce gli umori e le aspirazioni del settore.

Life&People.it Tra le cerimonie che celebrano il cinema, ci sono altre che premiano la televisione; i Golden Globes, invece, sono una creatura a parte: un rito di passaggio. Non sono soltanto l'apertura ufficiale dell'awards season, ma l'appuntamento che stabilisce il tono, l'estetica e perfino l'umore con cui Hollywood decide di raccontarsi al mondo all'inizio dell'anno. Una serata in cui tutto sembra più leggero e più teatrale rispetto ad altre premiazioni: i discorsi sono meno rigidi, la platea è più "da festa" che da cerimoniale, gli outfit spesso più audaci perché la serata — come suggerisce la sua stessa reputazione — ama la libertà.

Golden Globe, tra i presentatori anche George Clooney e Julia Roberts: le nomination e i favoriti, attesa una parata di star. Dove e quando vederli - Tutto pronto per i Golden Globe, i premi statunitensi che anticipano la consegna degli Oscar tracciando un bilancio in vista della notte delle stelle del 15 marzo. leggo.it

Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet pronti alla sfida: tutti i favoriti della notte più attesa dalle star - Domenica 11 gennaio si alza ufficialmente il sipario sulla stagione dei premi cinematografici con i Golden Globes, i riconoscimenti più ambiti di Hollywood dopo gli Oscar. msn.com

Annunciati i presentatori dei Golden Globes 2026: sul palco George Clooney, Julia Roberts, Miley Cyrus, Snoop Dogg e molte altre star. - facebook.com facebook

. @goldenglobes 2026, ai vincitori anche #vini rari, #whisky preziosi e biglietti per #eventienologici. La #UltimateGiftBag vale quasi 1 milione di dollari. La #cerimonia di premiazione, di scena l’11 gennaio, è tra le più glamour e attese dell’anno x.com

