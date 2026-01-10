Golden Globes | la notte che inaugura l’anno e detta le regole del desiderio

I Golden Globes rappresentano un momento di passaggio nel mondo dello spettacolo, inaugurando l’anno con una cerimonia che celebra sia il cinema che la televisione. Questa manifestazione, unica nel suo genere, si distingue per il suo ruolo di introduzione alle tendenze e alle preferenze del settore, offrendo uno sguardo sulle novità e sugli sviluppi imminenti. Un appuntamento che, pur mantenendo sobrietà, rimane un punto di riferimento nel panorama culturale internazionale.

Life&People.it Tra le cerimonie che celebrano il cinema, ci sono altre che premiano la televisione; i Golden Globes, invece, sono una creatura a parte: un rito di passaggio. Non sono soltanto l'apertura ufficiale dell'awards season, ma l'appuntamento che stabilisce il tono, l'estetica e perfino l'umore con cui Hollywood decide di raccontarsi al mondo all'inizio dell'anno. Una serata in cui tutto sembra più leggero e più teatrale rispetto ad altre premiazioni: i discorsi sono meno rigidi, la platea è più "da festa" che da cerimoniale, gli outfit spesso più audaci perché la serata — come suggerisce la sua stessa reputazione — ama la libertà.

La notte dei Golden Globes 2026: “Una battaglia dopo l’altra” e “Adolescence” tra i più premiati - La cerimonia si è svolta nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2026 al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, premiando i film “Hamnet” e “L'agente segreto, e tra le serie tv “The Studio” e “The Pitt” ... artribune.com

Golden Globes 2026 | Una battaglia dopo l’altra e Adolescence tra i vincitori - Nella scorsa notte a Los Angeles, è andata in scena la 83ª cerimonia di premiazione dei Golden Globes, i riconoscimenti cinematografici e televisivi assegnati ... universalmovies.it

Un momento esilarante ai Golden Globes 2026 George Clooney e Don Cheadle hanno regalato al pubblico un piccolo show improvvisato, fatto di battute, complicità e grande carisma. Due amici sul palco, perfettamente a loro agio, che hanno dimostrato an facebook

Golden Globes, ieri sera la premiazione a Los Angeles. “Hamnet” vince come film drammatico, “Una battaglia dopo l’altra” è la migliore commedia. Timothée Chalamet ha la meglio su Leonardo Di Caprio e George Clooney. #Tg1 Flavia Lorenzoni x.com

