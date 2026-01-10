Golden Globes | la notte che inaugura l’anno e detta le regole del desiderio

I Golden Globes rappresentano un momento di riconoscimento e apertura dell’anno nel mondo dello spettacolo. Queste premiazioni, che celebrano sia il cinema che la televisione, si distinguono per il loro carattere di rito di passaggio, offrendo uno sguardo sulle tendenze e sui desideri che guidano il settore. Un evento che, pur mantenendo un tono sobrio, invita a riflettere sul valore delle immagini e delle storie che accompagnano la nostra cultura.

Life&People.it Tra le cerimonie che celebrano il cinema, ci sono altre che premiano la televisione; i Golden Globes, invece, sono una creatura a parte: un rito di passaggio. Non sono soltanto l’apertura ufficiale dell’awards season, ma l’appuntamento che stabilisce il tono, l’estetica e perfino l’umore con cui Hollywood decide di raccontarsi al mondo all’inizio dell’anno. Una serata in cui tutto sembra più leggero e più teatrale rispetto ad altre premiazioni: i discorsi sono meno rigidi, la platea è più “da festa” che da cerimoniale, gli outfit spesso più audaci perché la serata — come suggerisce la sua stessa reputazione — ama la libertà. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

