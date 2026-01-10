Gol Calhanoglu la rete contro il Como premiata come eFootball Goal of the Mounth! L’annuncio del club | Una rete capolavoro è l’ultimo vincitore del 2025!

Il gol di Hakan Calhanoglu contro il Como è stato riconosciuto come eFootball Goal of the Month 2025, secondo l’annuncio ufficiale del club. La rete, definita un vero capolavoro, si è distinta per la sua qualità e importanza. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza delle prestazioni del centrocampista turco e rappresenta un nuovo traguardo per la stagione della squadra.

Inter News 24 Gol Calhanoglu, la rete del turco contro il Como premiata come eFootball Goal of the Mounth! L'annuncio del club in una nota ufficiale. Hakan Calhanoglu è il vincitore dell' eFootball Goal of the Month per il mese di dicembre, grazie al suo straordinario gol contro il Como. Il premio, assegnato dal club Inter, celebra la sua ennesima prodezza in Serie A, confermando una stagione da protagonista per il centrocampista turco. Come spiegato nel comunicato ufficiale dell'Inter, Calhanoglu ha ormai abituato i tifosi nerazzurri a gemme del genere, e quella contro il Como non fa eccezione.

