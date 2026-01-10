Goggia non brilla nella neve di Zauchensee | lontana dalla top 10 in discesa

Durante la tappa di Zauchensee, Sofia Goggia non è riuscita a esprimersi al meglio in discesa libera, chiudendo lontana dalla top 10. La giornata non ha riservato grandi soddisfazioni alla sciatrice italiana, che ha affrontato la prova senza gli esiti sperati. Un'occasione persa per consolidare la posizione in classifica, ma l'atleta continuerà a lavorare per le prossime competizioni.

Non è stata la giornata di Sofia Goggia, quella a Zauchensee, in Austria, nella quarta tappa di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino. La 33enne bergamasca ha chiuso ben lontana dalla top 10 la propria gara, al 17° posto complessivo, a quasi un secondo di distanza da Lindsey Vonn, vincitrice di giornata. L'avvicinamento alla mattinata non era stato semplice a causa delle condizioni meteo, con la prova sospesa di venerdì e la prudenza mostrata in quella di giovedì, nella quale la stessa bergamasca ha detto di essere stata "molto attenta" e di aspettarsi una gara "un po' così", soprattutto per i cumuli di neve fuori dalle linee disegnate della pista.

