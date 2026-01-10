Godzilla Minus Zero | La data d’uscita ufficiale del sequel

Toho e GKIDS hanno annunciato la data di uscita di Godzilla Minus Zero, sequel di Godzilla Minus One. Quest’ultimo film, che ha riscosso un successo globale e vinto l’Oscar per i Migliori Effetti Visivi, torna sul grande schermo con un nuovo capitolo. La data di uscita sarà comunicata prossimamente, offrendo agli appassionati di Godzilla l’opportunità di seguire ancora le avventure della celebre creatura.

Toho e GKIDS hanno annunciato la data d'uscita di Godzilla Minus Zero, il sequel diretto di Godzilla Minus One (che ha incassato oltre 116 milioni di dollari globali e vinto l'Oscar per i Migliori Effetti Visivi). Il film uscirà nei cinema nordamericani il 6 novembre 2026, dopo la premiere in Giappone il 3 novembre 2026 – data simbolica, anniversario dell'uscita del primo Godzilla nel 1954. La conferma è arrivata attraverso un articolo di Deadline postato questa mattina. " Gkids è orgogliosa di portare Godzilla Minus Zero al pubblico nordamericano, dopo l'incredibile successo globale di Godzilla Minus One ", ha dichiarato il presidente di Gkids, David Jesteadt.

Godzilla Minus Zero, abbiamo la data d'uscita dell'attesissimo sequel! È dietro l'angolo - Scoprite quando arriverà l'attesissimo sequel di Godzilla Minus One, il nuovo film diretto dal Premio Oscar Takashi Yamazaki. cinema.everyeye.it

È in arrivo il sequel di Godzilla Minus One - Il Godzilla di TOHO torna al cinema, dopo il successo del 2023, con Godzilla Minus Zero, sequel del film giapponese Premio Oscar per gli effetti speciali Godzilla Minus One. fantascienza.com

Dopo il sorprendente successo di Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki e il suo team sono tornati al lavoro. Il sequel del film che ha vinto l'oscar per i migliori effetti visivi, Minus Zero, è previsto nelle sale americane e in Giappone per il mese di novembre. Vo - facebook.com facebook

Giustamente, al "Godzilla Day". Toho annuncia ufficialmente la data d'uscita giapponese per MINUS ZERO: 3 Novembre, sempre in coincidenza con l'anniversario del film del 1954. Mentre negli States arriverà 3 giorni dopo, il 6. E in Italia Va a saperlo... #Cin x.com

