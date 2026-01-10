Gli effetti della violenta peste del 1630 a Borgonovo

Gli effetti della peste del 1630 a Borgonovo hanno avuto profonde ripercussioni sulla comunità locale, influenzando la vita quotidiana e il tessuto sociale. Questo evento ha rappresentato un momento di grande difficoltà, segnato da perdite e cambiamenti duraturi. La storia di quegli anni evidenzia come, in tempi di crisi, siano stati spesso gli ideali di dedizione e fede a guidare le azioni degli uomini.

Sono sempre stati uomini spinti da un ideale religioso quelli che hanno messo a repentaglio la propria vita in momenti cruciali della storia. E questo è quello che possiamo affermare al riguardo degli anni nei quali anche Piacenza, con tutto il suo territorio, fu colpita dalla temibilissima peste.

