Gli effetti della violenta peste del 1630 a Borgonovo

Da ilpiacenza.it 10 gen 2026

Gli effetti della peste del 1630 a Borgonovo hanno avuto profonde ripercussioni sulla comunità locale, influenzando la vita quotidiana e il tessuto sociale. Questo evento ha rappresentato un momento di grande difficoltà, segnato da perdite e cambiamenti duraturi. La storia di quegli anni evidenzia come, in tempi di crisi, siano stati spesso gli ideali di dedizione e fede a guidare le azioni degli uomini.

Sono sempre stati uomini spinti da un ideale religioso quelli che hanno messo a repentaglio la propria vita in momenti cruciali della storia. E questo è quello che possiamo affermare al riguardo degli anni nei quali anche Piacenza, con tutto il suo territorio, fu colpita dalla temibilissima peste. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

effetti violenta peste 1630Gli effetti della violenta peste del 1630 a Borgonovo - Le misure per contenere il contagio, le cure prodigate ai malati dall’ordine dei camilliani e il voto di offrire una corona d’oro massiccio per la Beata Vergine de Rosario ... ilpiacenza.it

