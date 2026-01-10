Gli danneggiano la bicicletta lui protesta bloccando la strada con le transenne

Un cittadino gambiano di 26 anni ha bloccato una strada a Como, il 9 gennaio 2026, protestando contro il danneggiamento della sua bicicletta. Posizionando transenne in piazza Vittoria, ha ostacolato il traffico. La Polizia di Stato è intervenuta, denunciandolo per resistenza a pubblico ufficiale e ostruzione stradale. L’episodio evidenzia le modalità di protesta e le conseguenze legali di azioni non autorizzate.

Como, 10 gennaio 2026 – Mi rovini la bicicletta? Blocco la strada. E' quanto ha pensato, e messo in atto, un cittadino gambiano di 26 anni, regolare sul territorio italiano, che ieri venerdì 9 gennaio ha pensato bene di posizionare alcune transenne in strada, ostacolando il traffico, per protestare contro il danneggiamento della sua bicicletta avvenuto qualche giorno prima E' accaduto a Como, in piazza Vittoria nei pressi di Porta Torre, e il ragazzo ha rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per aver ostruito la strada con degli oggetti da parte della Polizia di Stato, intervenuta in seguito alle segnalazioni degli automobilisti.

