Gli attacchi a Cerno dai grillini sono ridicoli

Gli attacchi rivolti a Tommaso Cerno e ad altri giornalisti liberi da parte dei grillini sono stati oggetto di commento da parte di Maurizio Gasparri di Forza Italia. Il senatore ha definito le polemiche come

"I vergognosi attacchi a Tommaso Cerno e ad altri giornalisti liberi che vengono da parte dei grillini sono veramente più ridicoli che pericolosi", dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della commissione antimafia e vigilanza Rai. "Difendono degli autentici bugiardi. Ribadisco, ad esempio, che Ranucci e Mondani hanno chiaramente mentito su una serie di circostanze. Hanno detto, ad esempio, che Guido Lo Porto propose di votare, nel '92, Borsellino presidente della Repubblica e che potrebbe essere stato il traditore dello stesso Borsellino, di cui invece è sempre stato amico nel corso di tutta la sua vita.

LEGA * CAMERA: «RAI: LEGA, ATTACCO A CERNO PROVA CHE M5S NON HA CHIARO CONCETTO LIBERTÀ DEMOCRATICA» - – “L’attacco della grillina Bevilacqua al direttore Cerno è l’ennesima prova – se mai ce ne fosse stato ... agenziagiornalisticaopinione.it

I 5S: "Cerno non attacchi Ranucci". Il direttore: "Non accetto censure" - I grillini contro il "Giornale" per la lista dei personaggi nel dossier del consulente del programma Rai. msn.com

A sinistra in tantissimi imbarazzati per i rapporti in questi anni con Hannoun. Come dice Cerno nvece di prendere le distanze dagli islamisti e filo Hamas annunciano querele e si lamentano degli attacchi. Incredibile! - facebook.com facebook

La mia solidarietà al direttore de Il Giornale, Cerno, censurato dopo lo scoop su Report e dossieraggio, da quei fan 5stelle di Putin, che non possono accettare una stampa non allineata. D’altra parte sono alleati con chi difende la libertà di stampa solo se di si x.com

