Gli attacchi a Cerno dai grillini sono ridicoli

Da ilgiornale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attacchi rivolti a Tommaso Cerno e ad altri giornalisti liberi da parte dei grillini sono stati oggetto di commento da parte di Maurizio Gasparri di Forza Italia. Il senatore ha definito le polemiche come

"I vergognosi attacchi a Tommaso Cerno e ad altri giornalisti liberi che vengono da parte dei grillini sono veramente più ridicoli che pericolosi", dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della commissione antimafia e vigilanza Rai. "Difendono degli autentici bugiardi. Ribadisco, ad esempio, che Ranucci e Mondani hanno chiaramente mentito su una serie di circostanze. Hanno detto, ad esempio, che Guido Lo Porto propose di votare, nel ‘92, Borsellino presidente della Repubblica e che potrebbe essere stato il traditore dello stesso Borsellino, di cui invece è sempre stato amico nel corso di tutta la sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gli attacchi a cerno dai grillini sono ridicoli

© Ilgiornale.it - "Gli attacchi a Cerno dai grillini sono ridicoli"

Leggi anche: “Fascistello, vada a lucidare le molotov”, “La insulto col suo cognome, Cerno! Cerno! Cerno!”: scoppia la rissa su Rete 4 tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi

Leggi anche: Fisco, i numeri smentiscono i Pinocchi della sinistra che piacciono alla Gruber. Fazzolari: attacchi ridicoli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rai. Ruspandini (FdI): attacchi grillini ignobili e imbarazzanti, solidarietà a Cerno; Il M5S attacca Cerno e dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio. Il centrodestra: No al bavaglio dai valletti di Chavez e Maduro; I 5s: Cerno non attacchi Ranucci. Il direttore: Non accetto censure; L'attacco choc del M5S: Normale che Cerno parli contro la Rai impunemente?.

attacchi cerno grillini sonoFDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «RAI. RUSPANDINI (FDI): ATTACCHI GRILLINI IGNOBILI E IMBARAZZANTI, SOLIDARIETÀ A CERNO» - "Dal Movimento Cinque Stelle la solita intollerabile ipocrisia doppiopesista che questa volta si scaglia contro il direttore Cerno a cui va tutta la mia ... agenziagiornalisticaopinione.it

attacchi cerno grillini sonoLEGA * CAMERA: «RAI: LEGA, ATTACCO A CERNO PROVA CHE M5S NON HA CHIARO CONCETTO LIBERTÀ DEMOCRATICA» - – “L’attacco della grillina Bevilacqua al direttore Cerno è l’ennesima prova – se mai ce ne fosse stato ... agenziagiornalisticaopinione.it

attacchi cerno grillini sonoI 5S: "Cerno non attacchi Ranucci". Il direttore: "Non accetto censure" - I grillini contro il "Giornale" per la lista dei personaggi nel dossier del consulente del programma Rai. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.