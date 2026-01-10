Gli agricoltori replicano al Consorzio | Sui contributi stabilita la nostra netta vittoria già avviate le richieste di rimborso

Gli agricoltori hanno annunciato di aver ottenuto una vittoria legale riguardo ai contributi stabiliti dal Consorzio bonifica centro, con richieste di rimborso già avviate. La decisione del Tar ha riconosciuto le ragioni dei consorziati nel contenzioso sul ricalcolo dei contributi idrici, segnando un passo importante per gli interessi degli agricoltori coinvolti.

“Errare è umano, perseverare è diabolico”. Così replicano i consorziati che hanno visto riconosciute le loro ragioni di fronte al Tar (Tribunale amministrativo regionale) al Consorzio bonifica centro sulla questione ricalcolo dei contributi idrici. Quella ottenuta “è una grande vittoria morale e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Il Tribunale amministrativo dà ragione agli agricoltori: il Consorzio ha sbagliato i conti sui contributi, tutto da rifare

Leggi anche: Crisi delle imprese artigiane, all'Ebam pervenute già 3500 richieste di contributi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Consorzio di bonifica, il Comitato: Delibere nulle e rimborsi dovuti agli agricoltori; Il Tribunale amministrativo dà ragione agli agricoltori: il Consorzio ha sbagliato i conti sui contributi, tutto da rifare; Contributi di bonifica, il Consorzio replica: 'Il Tar conferma la correttezza del nostro operato'; Consorzio di Bonifica Centro, Alessandrini (M5s): La destra immobile, la giustizia arriva dal Tar.

Il Tribunale amministrativo dà ragione agli agricoltori: il Consorzio ha sbagliato i conti sui contributi, tutto da rifare - I giudici richiamano la sentenza del 2023 confermando che quelle sono le regole da seguire. ilpescara.it

Il presidente Tocco sui contributi irrigui: "Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto il buon lavoro del Consorzio" - Il fatto che siano stati accolti parzialmente i ricorsi dei consorziati non si tradurrebbe nella sconfitta del Consorzio bonifica centro dato che, afferma chi ne è alla guida, "ha stabilito la corrett ... ilpescara.it