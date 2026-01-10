Gli agricoltori replicano al Consorzio | Sui contributi stabilita la nostra netta vittoria già avviate le richieste di rimborso VIDEO

Gli agricoltori hanno risposto al Consorzio bonifica centro, confermando di aver ottenuto una vittoria importante riguardo ai contributi idrici, con richieste di rimborso già in corso. Dopo la decisione del Tar, i consorziati sottolineano la correttezza delle loro posizioni e l’avvio delle pratiche di recupero delle somme indebitamente versate. In questo contesto, si evidenzia un confronto tra le parti sui criteri di calcolo e sulle implicazioni economiche.

"Errare è umano, perseverare è diabolico". Così replicano i consorziati che hanno visto riconosciute le loro ragioni di fronte al Tar (Tribunale amministrativo regionale) al Consorzio bonifica centro sulla questione ricalcolo dei contributi idrici. Quella ottenuta "è una grande vittoria morale e.

