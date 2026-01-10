Glencore e Rio Tinto stanno valutando una possibile alleanza strategica che potrebbe dare origine al più grande gruppo minerario globale. Con la crescente domanda di materie prime, alimentata anche dalle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, queste aziende intendono rafforzare la loro posizione nel settore estrattivo. La fusione o collaborazione tra i due giganti potrebbe segnare un cambiamento importante nello scenario minerario internazionale.

Il mondo ha fame di materie prime e ne consumerà, su ogni versante, a un ritmo senza precedenti nella storia dopo che nuove ondate tecnologiche come il boom dell’intelligenza artificiale hanno posto l’enfasi sulla nuova corsa alle risorse e due giganti come Glencore e Rio Tinto stanno lavorando a un’alleanza in grado di far nascere il maggior gruppo estrattivo al mondo. Glencore-Rio Tinto, trattativa da 260 miliardi di dollari. Una partnership finalizzata alla saldatura tra l’anglo-australiana Rio Tinto e la svizzero-britannica Glencore potrebbe creare nuove economie di scala e una concentrazione di potere e influenza nel settore tramite la nascita di un player da 260 miliardi di dollari di valore, su cui i gruppi stanno ragionando. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Glencore-Rio Tinto, verso la nascita di un gigante mondiale dell’estrazione mineraria

Leggi anche: Rio Tinto e Glencore riprendono le trattative per la maxi fusione

Leggi anche: I colossi minerari Rio Tinto e Glencore confermano trattative per possibile fusione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il risiko delle miniere: Rio Tinto e Glencore verso la fusione; Rio Tinto e Glencore riavviano trattative per fusione da oltre 200 miliardi $: impatto sui titoli e sfide strategiche; Corsa al rame, Rio Tinto e Glencore verso la fusione da 200 miliardi nelle miniere; Fusione Glencore-Rio Tinto? È un ottimo momento per farla.

Rio Tinto e Glencore in trattative: dalla fusione un colosso minerario da oltre 200 miliardi di dollari - In base alle norme britanniche sulle acquisizioni, Rio Tinto ha tempo fino al 5 febbraio 2026 per annunciare formalmente l’intenzione di presentare un’offerta su Glencore oppure dichiarare di non vole ... milanofinanza.it