Giustizia c’è un buco nel sistema

Il caso di Aurora Livoli evidenzia un problema nel sistema giudiziario: un errore nel casellario ha permesso a un assassino di rimanere a piede libero. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità delle procedure di verifica, richiedendo un’analisi approfondita per evitare simili situazioni in futuro.

Bologna, 10 gennaio 2026 – Omicidio della povera Aurora Livoli: errore del casellario, così l’assassino era ancora libero di uccidere. Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio: l’assassino avrebbe dovuto lasciare l’Italia due giorni prima. Se io commetto un errore nel mio lavoro, ne devo rispondere personalmente. Qui si parla di vite umane, non deve esistere l’incompetenza, gli espulsi vanno portati fuori dall’Italia non dopo giorni, mesi e anni. Riccardo Ducci Risponde Beppe Boni Il problema è antico. Scattano le espulsioni ma solo in pochi casi vengono effettuate. Marin Jelenic, il croato di 36 anni che a Bologna ha ucciso senza alcun motivo preciso il capotreno Alessandro Ambrosio, era stato espulso prima di Natale, eppure si trovava ancora in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

